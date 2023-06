2 giugno: in Senato spazio alla Festa della Repubblica, porte aperte dalle 10 alle 18

MeteoWeb

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà e a certezza di progresso civile fu proclamata la Repubblica Italiana?. E? quanto si legge nella targa collocata sopra il banco della presidenza, nell?aula di palazzo Madama. Un testo che oggi viene riproposto con grande evidenza dal sito e dagli account social del Senato.

In occasione della Festa della Repubblica il Senato apre le porte di Palazzo Madama e Palazzo Giustiniani. Oggi, dalle 10 alle 18, è possibile visitare la mostra sul cammino costituzionale degli italiani, allestita in occasione del 75° anniversario della Costituzione e del Senato della Repubblica. Anche il sito e gli account social del Senato dedicano uno spazio particolare alla Festa della Repubblica.

Con i post e attraverso una pagina web speciale, viene ricordato il referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Attraverso immagini, giornali e documenti dell?epoca, in gran parte provenienti dalle raccolte della Biblioteca e dell?Archivio storico del Senato, la pagina speciale cerca di fornire una testimonianza dell’atmosfera di quei giorni, dei timori e dell’entusiasmo che caratterizzarono il passaggio dal vecchio regime alla democrazia repubblicana. Nella testata del sito www.senato.it le Frecce Tricolori.