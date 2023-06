2 giugno: Mattarella, ‘solidarietà caposaldo Carta, in pandemia al Vittoriano non ero solo’**

MeteoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “La democrazia è divenuta norma di vita della nostra comunità e la sua pratica la rafforza. Recentemente il popolo italiano ha superato la terribile prova della pandemia ritrovando nella solidarietà, caposaldo della nostra Costituzione, la chiave per affrontarla. Il noi e il senso di comunità hanno prevalso sull?isolamento e l?impotenza. La mattina del 25 aprile del 2020 quando, in solitudine, sono stato al Vittoriano in occasione della Festa della Liberazione a rendere omaggio ai caduti e, solamente al momento della deposizione della corona, ho tolto la mascherina di protezione, ho cercato di esprimere in quel momento la forza di un?intera comunità. Non ero solo?. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista a ‘Poste News?, il giornale del gruppo Poste Italiane, anticipata da ‘Il Foglio’.