Acqua verde fosforescente nel Canal Grande a Venezia, confermata la causa

MeteoWeb

Sono state completate le analisi di Arpav, effettuate su campioni di acqua prelevati dal Canal Grande a Venezia, che confermano quanto inizialmente ipotizzato in merito al colore verde fosforescente assunto il 28 maggio scorso: si tratta di fluoresceina sodica. Sono state documentate quindi le ipotesi che riguardavano lo sversamento della sostanza tracciante in laguna da parte di ignoti. Il fenomeno aveva destato curiosità ma anche preoccupazione. L’azione non è stata mai rivendicata e non sarebbero emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione.