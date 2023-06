Afghanistan: quasi 80 studentesse delle elementari avvelenate e ricoverate

MeteoWeb

Kabul, 5 giu. (Adnkronos) – Quasi 80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nella provincia di Sar-e-Pul, nel nord dell’Afghanistan. Lo ha riferito Mohammad Rahmani, dirigente del dipartimento provinciale dell’istruzione nel distretto di Sangcharak, aggiungendo che 60 studenti sono stati avvelenati nella scuola di Naswan-e-Kabod Aab e altri 17 nella scuola di Naswan-e-Faizabad.

“Entrambe le scuole primarie sono vicine l’una all’altra e sono state prese di mira una dopo l’altra. Abbiamo trasferito gli studenti in ospedale e ora stanno tutti bene”, ha detto ancora il funzionario, ripreso dalla Cnn, senza fornire ulteriori informazioni su come le ragazze siano state avvelenate.