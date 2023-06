Agricoltura: Mbago (Ifad), ‘contro crisi alimentare investire in infrastrutture e digitale’

MeteoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – ?L?Innovazione non è una sfida facile, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo finanziare le infrastrutture e investire nel digitale. Dobbiamo cercare di trasformare questi settori. Sono importanti sia i finanziamenti che le partnership con il settore privato, lo sviluppo degli incubatori e dei digital providers?.Così Sara Mbago, Regional Director East and Southern Africa Division dell?Ifad, intervenendo a Roma i lavori del ?2023 Ifad Innovation Day?, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali. ?Stiamo affrontando la più grande crisi alimentare mai avuta. Moltissime persone – ha ricordato – non sanno se mangeranno. Dobbiamo parlare di innovazione, dobbiamo fare progressi: è la più grande priorità per l?organizzazione. Innovazione e tecnologia sono prioritarie, dobbiamo ottimizzare le catene di approvvigionamento e della coltivazione, e anche le soluzioni hi tech, lavorando a fianco all?Ifad in modo collegiale e trasparente?.