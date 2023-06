Allerta Meteo Sicilia: 2 giugno con piogge e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, giovedì 2 giugno. Su tutta la Sicilia, è prevista allerta meteo gialla. Sono previste precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”, si legge nel bollettino.