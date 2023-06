Ambiente: A.Fontana, ‘contro consumo suolo fatta legge, ma su territorio siamo 10 mln’

MeteoWeb

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – In poco meno di 40 anni in Lombardia sono andati persi oltre 150 mila ettari di terreni agricoli, un?area pari all?intera superficie della città di Milano e della sua provincia. L’ultimo rapporto Ispra evidenzia che la Lombardia è maglia nera d’Italia per consumo di suolo: “Noi abbiamo fatto una legge, più di quello credo non si possa fare, ma comunque valuteremo e cercheremo di capire da cosa dipende”, commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione del nuovo Spazio Europa operativo a Palazzo Pirelli.

“A me -aggiunge- sembra che questa amministrazione abbia fatto molto investendo nella rigenerazione urbana, cercando di impedire in tutti i modi il fenomeno del consumo di suolo. Però -osserva Fontana-non bisogna neanche dimenticare che in questo territorio siamo dieci milioni di persone”.