Atletica: i 200 metri degli Assoluti in onore di Mennea

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Nel nome di Pietro Mennea, nel ricordo della leggenda della velocità azzurra e in memoria di un?icona dello sport che ha ispirato migliaia di atleti. A partire da questa edizione, ai vincitori dei 200 metri ai Campionati Italiani Assoluti sarà assegnato il Trofeo Pietro Mennea, un ulteriore modo per celebrare il campione olimpico di Mosca 1980, per quasi diciassette anni primatista mondiale con l?indimenticabile 19.72 di Città del Messico del 1979. Il riconoscimento sarà assegnato per la prima volta agli Assoluti di Molfetta, nella terza e ultima giornata dell?evento, domenica 30 luglio, con le finali in programma alle 21.15 (femminile) e alle 21.23 (maschile), e andrà ad aggiungersi agli altri premi che ricordano personalità di spicco della nostra atletica come il Trofeo Sidoti, assegnato alla vincitrice del titolo italiano di marcia, e il Trofeo Franco Sar che spetta ai vincitori delle prove multiple.

?In occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, e a maggior ragione considerando che gli Assoluti tornano a disputarsi nella sua terra, l?amata Puglia, abbiamo pensato che fosse giusto e significativo dedicare a Pietro le gare dei 200 metri che si terranno allo stadio Cozzoli – sottolinea il presidente della Fidal Stefano Mei -. Il suo esempio, i suoi valori, la sua dedizione al lavoro e allo studio sono ancora vivissimi e attuali. Ho avuto la fortuna di apprezzarli direttamente, come giovane compagno di Nazionale, e li considero un patrimonio inestimabile per l?intero movimento, che sta attraversando uno dei momenti più felici mai vissuti?.