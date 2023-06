Automobilismo, Bonomi (Aci Brescia): “La 1000 miglia rappresenta l’Italia”

MeteoWeb

Brescia, 9 giu. (Adnkronos) – ?La partenza, la presentazione, è sempre una grandissima emozione che tutti gli anni si ripete. È una manifestazione che ho nel cuore e che rappresenta Brescia, rappresenta l’Italia?. Aldo Bonomi, presidente di Automobile Club Brescia, esprime con grande emozione l?entusiasmo per l’edizione 2023 di 1000 Miglia, la ?Corsa più bella del mondo? che torna da martedì 13 a sabato 17 giugno. Grande novità di quest?anno, un?edizione in 5 giornate (anziché quattro) durante le quali 420 auto (405+15 in Special List) affronteranno cinque tappe e oltre 2.000 chilometri.

?È un grandissimo onore – rimarca Bonomi – significa unire l’Italia e rappresentare quello che veramente è il nostro Paese, con la sua gente che vuole lavorare,che ha una grande passione per i motori e che rappresenta anche l’industria, perché le case automobilistiche sono presenti e perché le automobili rappresentano il passato e il futuro della nostra Italia?. I giorni che precederanno la partenza di martedì 13 da Brescia regaleranno alla città il consueto spettacolo del Villaggio di Piazza Vittoria, sede della punzonatura e momento di incontro fra pubblico e protagonisti della corsa, e delle piazze del centro dove le vetture in sosta potranno essere ammirate da vicino.

L?apertura del Villaggio sarà anche l?occasione in cui verranno presentati due progetti speciali: la tecnologia dell?Auto a Guida Autonoma che per la prima volta viaggerà su strade aperte e l?arte contemporanea delle otto sculture a tema ?automobile? che verranno donate alla città.