Automobilismo: Mille Miglia, la corsa in direzione di Lugo e Imola

Brescia, 14 giu. – (Adnkronos) – Dopo aver disputato all?Aerobase Militare di Ghedi le prime Prove valide per il Trofeo Cento Anni dell?Aeronautica Militare Italiana, gli equipaggi hanno virato in direzione prima di Desenzano, da dove alle 13 ha preso il via il Ferrari Tribute; e poi Sirmione, sfilando ai piedi del Castello Scaligero. Le auto si sono poi addentrate nel cuore del territorio veneto fino a Piazza Bra a Verona, con un Controllo Timbro al cospetto dell?Arena.

Lungo la sponda veneta del Po gli equipaggi hanno affrontato un blocco di 9 Prove Cronometrate, al termine delle quali la classifica parziale stava premiando Fontanella e Covelli su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1927. Subito in coda la coppia Vesco Salvinelli e Turelli-Turelli su O.M. 665 S MM Superba 2000 del 1929. Seguendo il corso del fiume, sono giunti prima a Ferrara per il Controllo Orario in Piazza Trento e Trieste e poi sarà la volta di Lugo e Imola, che ospiterà nel suo famoso Autodromo le ultime Prove Cronometrate di giornata. Lasciato il territorio imolese, sarà Forlì ad accogliere la corsa in Piazza Saffi per il secondo anno consecutivo. Il Controllo Orario di fine tappa è previsto in Piazza Andrea Costa a Cervia-Milano Maritima per le 21:30, al quale farà seguito la sfilata delle auto ai piedi della Torre San Michele.

?Passando oggi in Emilia abbiamo dato un segnale forte -ha detto Beatrice Saottini, Presidente 1000 Miglia Srl-. Non volevamo rinunciarci, ma i primi a volere fortemente il passaggio della 1000 Miglia sono stati proprio i comuni alluvionati, questo ci inorgoglisce e ci dà un gran senso di responsabilità. Parliamo di una terra che rappresenta il cuore pulsante e la storia dell?automobilismo italiano, li ringraziamo per averci accolto e speriamo di aver regalato loro un pomeriggio indimenticabile?. ?Per me è un grande onore essere qui. Mi hanno rubato il bagaglio con il passaporto a Londra l?altro giorno ed è stato quasi impossibile arrivare, ho fatto di tutto per venire e ce l?ho fatta. Ora non mi resta che godermi la gara?, ha detto James Walker, Global Brand Ambassador 1000 Miglia srl.