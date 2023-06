Bce: Lagarde, ‘inflazione non ancora sconfitta, non possiamo esitare’**

MeteoWeb

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Nella lotta per riportare l’inflazione a livelli vicini al target del 2%, alla Bce “abbiamo compiuto progressi significativi. Tuttavia, a fronte a una dinamica inflazionistica più persistente, non possiamo vacillare e non possiamo ancora dichiarare vittoria”. Lo afferma la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale di Sintra, diffuso sul sito dell’Eurotower.