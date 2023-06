Berlusconi: Casellati, ‘piango un amico, un maestro, un punto di riferimento’

MeteoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono in Forza Italia dal 1994. Oggi la scomparsa di Silvio Berlusconi è per me un grande dolore. Piango un amico, un maestro, un punto di riferimento. Un uomo che ha dedicato all?Italia tutta la sua vita. Uno statista conosciuto e apprezzato con la sua voglia di innovare e di restituire alla nostra Nazione il ruolo che le spetta in Europa e nel Mondo”. Così il ministro Elisabetta Casellati sui social.

“Un uomo semplicemente geniale, capace di eccellere in qualunque sfida si sia cimentato, dall?imprenditoria alla politica, dal calcio all?editoria. Ha fondato Forza Italia e il Centro Destra dando inizio alla Seconda Repubblica. Lascia un grande partito che ha salde radici nei valori liberali e che ha saputo sempre essere un punto di equilibrio all?interno della coalizione. Sono vicina con affetto a tutta la sua famiglia. Grazie”. Presidente”.