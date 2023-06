Berlusconi: Filippo Galli, ?presidente innovativo, visionario, persona straordinaria?

MeteoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – ?Se ne va una persona e un presidente innovativo, un visionario per quei tempi. In un mondo che ancora oggi fatica ad accettare cambiamenti, lui aveva grande forza nel proporre il cambiamento?. Così Filippo Galli, ex calciatore e dirigente sportivo, all?Adnkronos. ?Col Milan sarà ricordato perché ha vinto, ma anche per come ha ottenuto quei risultati. Si chiude un’era, non entro nei termini politici, che non mi competono, però è chiaro che è stata una figura che ha sempre detto la sua in ogni campo. Il suo è stato un percorso importante che verrà giudicato da chi di dovere. Per noi del mondo del calcio -aggiunge- è stata una persona straordinaria, molto raramente se ne trovano così. Ricordo di quando presentò la squadra con gli elicotteri all?Arena Civica di Milano: per come ce lo raccontava progettando questo momento, si leggeva entusiasmo e l?idea di far qualcosa in grande. Oltre a quel colpo di teatro è riuscito ad allestire una grande squadra e a ottenere una serie di riconoscimenti nel mondo dello sport?, conclude Galli.