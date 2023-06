Berlusconi: Gori, ‘resterà nella storia d’Italia come politico e imprenditore’

MeteoWeb

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “C?è stato un Berlusconi politico, lontano dalle mie idee ma che ho sempre rispettato, e c?è stato, prima, un Berlusconi imprenditore, per molti anni il mio datore di lavoro, a cui sarò riconoscente per tutta la vita. Entrambi rimarranno nella storia del nostro Paese”. Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in ricordo dell’ex premier Silvio Berlusconi morto stamane all’ospedale San Raffaele.