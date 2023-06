Berlusconi: Meloni, ‘nell’ultima chiamata mi ha detto ‘fiero del tuo lavoro”

MeteoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, spesso mi chiamava e mi diceva ‘stai lavorando bene’. E non era facile insomma per un uomo con quella esperienza. E anche nell’ultima telefonata che abbiamo avuto m’ha detto: ‘guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo di come lo stai facendo'”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio della lunga intervista, realizzata dal direttore Tg5 Clemente Mimun, che andrà in onda a partire dal tg delle 20 e poi nel successivo speciale del tg5 su canale 5.