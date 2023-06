Berlusconi: Renzi, ‘io delfino? E’ insostituibile, impossibile trovare un successore’

MeteoWeb

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Io il delfino? Chi conosce la storia politica di Berlusconi sa che non può avere delfini, successori. Berlusconi non immaginava nemmeno di poter avere un erede politico, è giusto così”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping.

“Con Berlusconi credo ci fosse una vicinanza politica sui contenuti, sulle scelte. Per esempio sulle tasse. Mi disse, che bella cosa abbiamo fatto insieme con il Jobs act! Ma io gli dissi, i i tuoi hanno votato contro. E lui, ma è come se l’avessi fatto io”, ha raccontato il leader di Iv.

“Del fatto che io sia l’erede se ne parla dal primo incontro con lui nel 2005. E’ assurdo aprire una discussione, impossibile trovare un successore, sta nella logica dei fatti. Uno come Berlusconi non lo si sostituisce”, ha detto ancora Renzi.