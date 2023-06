MeteoWeb

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Guido Bodrato è stato un maestro per intere generazioni. Leader della sinistra Dc ha sempre tenuto alta la voce del cattolicesimo democratico come parte della cultura riformista e progressista del Paese. Fino all’ultimo un osservatore attento e acuto delle vicende politiche e del percorso del Pd. Ci mancherà”. Così, in una nota, Dario Franceschini del Pd.