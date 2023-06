MeteoWeb

Bari, 11 giu. – (Adnkronos) – Il Cagliari torna in Serie A, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1-0 al ‘San Nicola’, nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, grazie a un gol di Pavoletti al 94′.