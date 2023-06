Calcio: Champions, le formazioni di City e Inter, Inzaghi con Brozovic e Dzeko dal 1′

MeteoWeb

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Manchester City e Inter, in campo alle 21 allo stadio ‘Ataturk’ di Istanbul per la finale di Champions League. Guardiola lascia in panchina Walker, mentre Inzaghi sceglie Brozovic e Dzeko dal primo minuto: Mkhitaryan e Lukaku partono dalla panchina. Questi gli 11 iniziali:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Aké, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi