Calcio: Dimarco, ‘ci tenevo tanto, è andata bene’

Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – “Sono contento, ci tenevo tanto ed è andata bene. E’ stata una bella partita, con tanti gol. Alla fine si faceva sentire la stanchezza di tutta la stagione, ma è andata bene e siamo contenti così”. Così il terzino della Nazionale Federico Dimarco dopo il successo per 3-2 sull’Olanda nella finale per il 3° posto di Nations League contro l’Olanda, dove l’interista è stato scelto come migliore in campo. “Sono contento per il premio, ma l’importante è aver vinto questa finale per il terzo e quarto posto”, conclude Dimarco.