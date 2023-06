Calcio: Figc, martedì al Maxxi presentazione della strategia di sostenibilità 2030

MeteoWeb

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Martedì 4 luglio alle ore 10.45, presso l?auditorium del ?Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo? a Roma (via Guido Reni 4/A), la Federazione Italiana Giuoco Calcio presenterà la Strategia di Sostenibilità 2030, realizzata in collaborazione con Lundquist. All?evento, moderato da Pierluigi Pardo, interverranno, insieme al presidente Gabriele Gravina, esperti del settore, ospitando diverse testimonianze dei protagonisti dei processi già attivi. Alla luce delle linee di indirizzo delineate dalla Uefa attraverso la Strategia di Sostenibilità ?Strength Through Unity 2030?, la Figc ha definito il nuovo approccio strategico orientato alla sostenibilità socio-ambientale con l?obiettivo di diventare sempre più sostenibile, inclusiva e socialmente responsabile attraverso obiettivi chiari, misurabili e monitorabili.