Napoli, 15 giu. – (Adnkronos) – “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”. Così il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia sui suoi profili social. Il tecnico francese è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.