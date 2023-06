Calcio: Gravina, ‘comportamento Biraghi straordinario, è stato il migliore in campo’

MeteoWeb

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Condanniamo e stigmatizziamo l’episodio, la violenza non è mai tollerata. Ma devo sottolineare il comportamento di un ragazzo straordinario come Biraghi che, nonostante fosse ferito, ha continuato a giocare mostrando lealtà, coraggio e attaccamento alla maglia. Al di là del risultato finale, ‘Biro’ è stato il migliore in campo”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al microfono di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, in merito all’episodio che ha visto protagonista il capitano viola, ferito alla testa durante la finale di Conference League a Praga tra Fiorentina e West Ham.