Calcio: Gundogan, ‘non tornerò in Bundesliga, Barcellona? E’ una città bellissima’

Berlino, 19 giu. – (Adnkronos) – Futuro ancora incerto per Ilkay Gundogan che dopo il triplete vinto da protagonista con il Manchester City potrebbe lasciare la squadra di Pep Guardiola. Dal ritiro della sua Nazionale, il centrocampista tedesco ha parlato così del suo futuro: “Nessuna decisione è stata ancora presa, devo decidere quello che sarà il mio futuro. C?è stato un contatto con il Borussia Dortmund ma non è mai stato vicino perché il ritorno in Bundesliga non rientra nei miei piani. Barcellona? È una città bellissima”.