Calcio: il Verona batte 3-1 lo Spezia nello spareggio e resta in Serie A**

MeteoWeb

Reggio Emilia, 11 giu. -(Adnkronos) – Il Verona resta in Serie A e lo Spezia retrocede in Serie B. E’ questo il responso dello spareggio disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3-1. Per i gialloblù a segno Faraoni al 5′ e Ngonge con una doppietta al 26′ e al 38′. Per i liguri inutile il momentaneo 1-1 di Ampadu al 15′. Al 68′ espulsione di Faraoni per fallo di mano in area e rigore per le Spezia ma Nzola sbaglia e non riesce a riaprire il match.