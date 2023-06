MeteoWeb

Manchester, 21 giu. -(Adnkronos) – Manca ancora l’uffiicialità attesa nelle prossime ora ma Mateo Kovacic è un giocatore del Manchester City. Un rinforzo importante per il centrocampo dei ‘citizens’ che dovrebbero perdere Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto. L’accordo con il Chelsea per il 29enne croato è stato trovato sulla base di 30 milioni di sterline, più 5 milioni di bonus.