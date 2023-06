Calcio: Marotta, ‘City una corazzata ma vogliamo giocarcela fino in fondo’

MeteoWeb

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “L’Inter ha un palmares e una storia ricchi di successi. Arrivare su questo palcoscenico, anche se il gradino più alto d’Europa non è facile, deve essere uno degli obiettivi dell’Inter e dei grandi club. L’ambizione sportiva non deve essere fraintesa e confusa con l’arroganza e la presunzione ma nello sport bisogna avere l’asticella molto alta e questo ci ha portato qua da attori principali”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a pochi minuti dalla finale di Champions League contro il Manchester City.

“Nel costruire l’Inter abbiamo fatto di necessità virtù e questo va scritto a merito di Ausilio, Baccin, Zanetti e di tutta l’area tecnica che ha allestito questa rosa mettendola a disposizione di un bravo allenatore. Questo ci ha portato ad essere protagonisti contro una corazzata. Se consideriamo i soldi spesi per allestire le due rose c’è una netta sproporzione. Ma siccome nello sport vige il detto che chi più spende non sempre può vincere, è evidente che noi vogliamo giocarcela fino in fondo con quelle che sono le armi tattiche e le motivazioni, tra le quali il senso di appartenenza”, aggiunge Marotta ai microfoni di Sky Sport.