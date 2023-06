Calcio: Moggi, ?Mourinho vuole un mercato importante, è diventato il re di Roma?

MeteoWeb

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – “Nella Roma si sta facendo sentire Mourinho: vuole delle alternative valide per fare risultati migliori. Vuole un mercato importante”. Lo dice all?Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. ?Lui, pur non avendo raggiunto obiettivi particolari, è diventato il re di Roma -sottolinea Moggi-. La vittoria dell?anno scorso in Conference e la finale di Europa League di quest?anno gli hanno dato una grande potenza, che potrebbe essere decisiva per il futuro del club giallorosso”.