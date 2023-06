Calcio: Nagelsmann in pole per la panchina del Psg, Henry sarebbe il vice

MeteoWeb

Parigi, 4 giu. (Adnkronos) – L’ex allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann è in pole position per l’incarico sulla panchina del Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe. L’attuale allenatore Christophe Galtier dovrebbe lasciare alla fine della stagione, nonostante abbia portato il Psg ad un 11esimo titolo record, ma dopo le uscite anticipate dalla Champions League e dalla Coppa di Francia.

Nagelsmann è senza club da quando è stato esonerato dal Bayern a marzo. I negoziati con il Psg si stanno muovendo rapidamente ed entrambe le parti sono vicine ad un accordo, secondo L’Equipe, che riporta come l’assistente di Nagelsmann sarebbe il grande ex attaccante della Francia e vincitore della Coppa del Mondo 1998, Thierry Henry.