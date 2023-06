Calcio: Pastorello, ‘De Vrij firmerà un biennale, riscatto Acerbi scontato’

MeteoWeb

Milano, 15 giu. – (Adnkronos) – L’Inter è pronta a ripartire con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. L’obiettivo è trattenere entrambi i difensori e, in questo senso, c’è stato un incontro in sede con Federico Pastorello, agente dei due giocatori. L’olandese è in scadenza di contratto, ma c’è un accordo di massima tra le parti per un rinnovo biennale fino al 30 giugno 2025. Diverso, invece, il discorso di Acerbi, arrivato la scorsa estate dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Voluto fortemente da Simone Inzaghi, il difensore è stato uno dei protagonisti del finale di stagione: bisognerà trovare la strategia migliore, ma la volontà comune è di proseguire insieme.

Un incontro andato bene, come confermato da Pastorello all’uscita dalla sede nerazzurra. “Su De Vrij avevamo solo da discutere le ultime cose – ha spiegato a Sky Sport-. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella dell?Inter è di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano gli ultimissimi dettagli. Sará un biennale”. Segnali positivi anche per il riscatto di Acerbi: “Li c?è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c?è volontà ma credo ci sarà anche in questo caso ci dovremo risedere con l?Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco. Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest?anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale credo ce l?abbiamo tutti davanti agli occhi”.