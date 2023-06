Calcio: Pirlo, ‘Samp grande opportunità, è come allenare una squadra di Serie A’

MeteoWeb

Genova, 28 giu. – (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente e la proprietà per questa grande opportunità. Per me allenare la Samp è come allenare una squadra di Serie A. Ho scelto col cuore e ho grande voglia di ricominciare, sono venuto qui con molto entusiasmo. Non vedo l?ora di iniziare”. Così Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Sampdoria. “L?obiettivo è lavorare, far sì che sia una grande stagione, dobbiamo preparaci al meglio -sottolinea l’ex tecnico della Juventus-. La Serie B è diversa dalle altre competizioni, è sempre un campionato importante, dove bisogna dare il 100%. Daremo il massimo per arrivare più in alto possibile. Abbiamo iniziato ieri, stiamo già lavorando per cercare di creare la squadra per iniziare la stagione. E? stata salvata da poco, non dobbiamo raccontare sogni alla gente. Bisogna essere realisti, lotteremo per farla ritornare al massimo splendore. Poi i risultati arriveranno”. “Ripartiremo da un progetto sostenibile per la società, quindi la rosa sarà composta da quelli che ci sono, dai giovani che torneranno e da quelli che potremo prendere -prosegue Pirlo-. Bisogna avere fiducia ed entusiasmo. Se lavori può succedere di tutto”. Ci sono i presupposti per la Serie A? “Si gioca sempre per vincere, l?obiettivo è di arrivare più in alto possibile. Ci vorrà il tempo giusto per iniziare, non possiamo dire che andremo subito in A ma nei nostri sogni deve esserci questo. Senza sogni non vai avanti”.