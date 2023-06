Calcio: Pisa, Aquilani è il nuovo allenatore

MeteoWeb

Pisa, 17 giu. – (Adnkronos) – Dopo aver valutati gli ultimi candidati, il Pisa ha sciolto le riserve sulla sua panchina: l’allenatore dei nerazzurri nel prossimo campionato di Serie B sarà Alberto Aquilani. Per l’ex centrocampista, che ha guidato per tre stagioni la Fiorentina Primavera, si tratterà della prima esperienza tra i professionisti. La scelta definitiva è stata del direttore generale Giovanni Corrado, che dopo aver valutato diversi profili ha comunicato alla società di volersi affidare all’allenatore classe ’84: raggiunto un accordo biennale. Il Pisa dunque riparte da Aquilani e da Alekandar Kolarov, annunciato a inizio mese come nuovo direttore sportivo nerazzurro.

Aquilani è uno degli allenatori più promettenti del panorama calcistico italiano. Arrivato sulla panchina della Fiorentina Primavera nell’agosto 2020, l’ex centrocampista ha vinto ben 5 trofei con la formazione viola: tre volte la Coppa Italia e due la Supercoppa Italiana. Nell’ultima stagione ha condotto la sua squadra a un passo dalla vittoria del campionato: nella finale playoff contro il Lecce, infatti, i suoi ragazzi hanno perso 1-0 contro i giallorossi con il gol decisivo arrivato al 122′ minuto.