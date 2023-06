Calcio: Sabatini, ‘Garcia al Napoli ottima scelta, sono convinto farà risultati’

MeteoWeb

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – ?Rudi Garcia è un?ottima scelta. Merita una piazza importante come Napoli. Ha una grande qualità: riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. A Roma fece un grande lavoro, mi stupì molto la sua seconda conferenza stampa, fatta già in italiano”. Lo dice Walter Sabatini, ds che portò Rudi Garcia alla Roma nel 2013, ai microfoni di Radio Radio 1 Sport. “Con De Laurentiis formerà un binomio fortunato. Sono felice del suo ritorno in Italia, è un allenatore importante. Ricordo che nella Capitale è arrivato in un momento molto complicato per la Roma, venivamo dalla dolorosa sconfitta nel derby in finale di Coppa Italia. Sa riconoscere le qualità dei giocatori. Accompagnerà la squadra per le qualità che ha e farà risultati, ne sono convinto?, conclude Sabatini.