Calcio: Vasco da Gama interessato all’ex Torino Lyanco

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Il Vasco da Gama è interessato a ingaggiare il difensore centrale brasiliano del Southampton Lyanco, secondo quanto riportato dai media nel paese sudamericano. Lyanco è sotto contratto con il Southampton fino a giugno 2025 ma è stato tentato di tornare in patria dopo la retrocessione del club dalla Premier League, come ‘Globo Esporte’ ha riportato lo scorso giovedì. La testata ha aggiunto che il Vasco ha cercato colloqui con i rappresentanti di Lyanco e i funzionari del Southampton per acquistare il 26enne durante la finestra di mercato brasiliana, che va dal 3 luglio al 2 agosto. Lyanco ha totalizzato 48 presenze, in tutte le competizioni, con il Southampton dopo la sua avventura al Torino, terminata nell’agosto 2021. Il Vasco da Gama è attualmente 19esimo nella Serie A brasiliana con una sola vittoria conquistata nelle 10 gare disputate in questa stagione.