Camera: seminario su ‘I fondamenti della Costituzione italiana’

Roma, 22 giu (Adnkronos) – La Camera dei deputati ha organizzato, presso il Chiostro Valdina, il seminario ‘I fondamenti della Costituzione repubblicana’ con Massimo Cacciari e Alessandro Campi in dialogo con Monica Guerzoni. Letture di Francesco Scianna. Saluti istituzionali della vicepresidente della Camera @AnnaAscani. L’iniziativa, in programma a partire dalle 19, rientra tra le iniziative per il 75/esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione.