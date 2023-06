Camorra: estorsione a imprenditore per comprare immobili all’asta, 3 arresti

MeteoWeb

Napoli, 20 giu. – (Adnkronos) – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, è stata eseguita da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan ?camorristico ?Amato-Pagano.? Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i tre destinatari dell’ordinanza avrebbero minacciato un imprenditore di Melito ?(Napoli) ?per ottenere il versamento di somme di denaro per l?aggiudicazione all?asta di due immobili.? ?