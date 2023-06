Canottaggio: Cdm, 5 medaglie per gli azzurri nella prima giornata di finali a Varese

MeteoWeb

Varese, 17 giu. – (Adnkronos) – L?Italia chiude la prima giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo a Varese, specialità non olimpiche e non paralimpiche, con la vittoria di 5 medaglie (3-1-1) che la pone in testa al medagliere per nazione con Brasile e Ucraina alle spalle con 2 medaglie a testa (1-1-0). A vincere le tre medaglie d?oro, che equivalgono ad altrettanti capolavori nei pesi leggeri, sono il singolo maschile, con Niels Alexander Torre (Carabinieri) che ha dominato la sua finale mentendo in riga la Svizzera, seconda, e la Francia, terza; il due senza, di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea), e il quattro di coppia, di Nicolò Demiliani (SC Varese), Matteo Tonelli (CUS Torino), Luca Borgonovo e Giovanni Borgonovo (SC Gavirate), che hanno dominato le loro finali lasciandosi dietro, rispettivamente, Ungheria, seconda, e Germania, terza, e Germania, seconda, e Olanda, terza. L?argento e il bronzo sono arrivati nel singolo PR2 maschile, rispettivamente grazie a Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), che si è arreso solo all?Olanda, e Daniele Stefanoni (CC Aniene) che si è piazzato alle spalle del compagno di squadra.

Per quanto riguarda il programma di domani dell?ultima giornata di Coppa del Mondo, che sarà trasmessa dalla Rai in diretta a partire dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e in differita dalle 17.30 alle 18.30, l?Italia è in gara in 11 finali: 8 olimpiche (due doppi senior, quattro senza, quattro di coppia e otto maschili, quattro di coppia senior femminile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile) e 3 paralimpiche (singolo PR1 maschile, doppio e quattro con PR3 misti). Prima delle finali si disputeranno le finali B, valide per i piazzamenti dal settimo al dodicesimo posto, delle specialità che questa mattina non sono riuscite a superare le ultime qualificazioni: la seconda barca del singolo PR1 maschile, il due senza, quattro senza (seconda barca azzurra) e singolo senior maschili, il doppio e il quattro senza senior femminili. Il programma della giornata inizia alle 8.25 con le Finali B e si concluderà alle 14.41 quando partirà l?ammiraglia maschile.