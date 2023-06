Carabinieri: Serracchiani, ‘risultati tangibili e apprezzati’

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “L?abnegazione dei Carabinieri incarna la supremazia della legge sul crimine e l’illegalità, rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato”. Lo ha detto la deputata Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, partecipando oggi a Udine, con i Carabinieri del Comando Legione ‘Friuli Venezia Giulia’, alla celebrazione del 209° Annuale di fondazione della Fedelissima.

“Coordinato con le altre forze dell’ordine – ha precisato – il presidio dell’Arma è particolarmente prezioso in un territorio come il Friuli, che esprime esigenze differenziate dal mare alla montagna, dagli insediamenti industriali agli agglomerati urbani. I risultati del loro lavoro sono tangibili e apprezzati”.

“Saremo sempre riconoscenti – ha aggiunto la deputata dem – alle donne e agli uomini dell’Arma che in ogni angolo d’Italia sono simbolo e presenza tangibile dello Stato, in difesa di vite e beni dei cittadini, contro ogni reato e minaccia”.