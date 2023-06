MeteoWeb

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Codice appalti, Pnrr, Ponte sullo stretto. Oggi a Montecitorio l?allarme dell?Anac per deroghe e scorciatoie pericolose. Dal Governo Meloni solo ricette sbagliate per ridurre controlli, trasparenza e qualità. L?ennesimo allarme che non lasceremo cadere”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.