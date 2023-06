Cracovia 2023: boxe, bronzo per Serra nei 51 kg

MeteoWeb

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro Samet Gumus, però, non c?è stato nulla da fare. L?atleta Italia Team è stato sconfitto 4-1 nel penultimo atto del tabellone dal turco, che oltre all?accesso alla finale conquista anche una carta olimpica per Parigi 2024. Federico Emilio Serra torna dunque a casa con la medaglia di bronzo.