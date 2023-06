Cracovia 2023: sorteggiati i tabelloni di padel, spagnoli da battere, Italia a caccia di medaglie

MeteoWeb

Cracovia, 20 giu. – (Adnkronos) – Sono stati sorteggiati all’Hotel Hilton i tabelloni dei tre tornei di padel ? Maschile, Misto, Femminile ? in programma agli European Games dal 21 giugno. Partenza domani alle 9 in punto sui campi dello Ksos Center di Cracovia e Spagna da battere in tutte e tre le specialità. Pablo Garcia e Alonso Rodriguez, sono le teste di serie numero uno del Maschile (32 coppie), all’esordio contro la coppia bulgara Dimitrov-Mladenov. Dalla loro parte del tabellone i belgi testa di serie numero 7 Deloyer-Coene, i portoghesi numero 5 Fazendeiro-Oliveira, e i francesi numero 4 Maigret-Tison.

Sempre nella parte alta del draw, da seguire gli italiani Sinicropi-Graziotti che se la vedranno contro Meier-Ritchers coppia olandese. Gala-Santigosa sono le teste di serie numero 2 e dovranno guardarsi – tra gli altri – dai francesi (3) Leygue-Scatena e dalle teste di serie numero 6, i fratelli portoghesi Nuno e Miguel Deus.

Gli italiani Cremona e Cassetta potrebbero essere la mina vagante di questa parte di tabellone e il sorteggio tutto sommato è stato positivo per loro: esordio contro gli svedesi Andersson-Olsson, poi in caso di vittorie le teste di serie numero 3 Dylan Guichard e Jeremy Scatena. Proprio quest’ultimo, in coppia con Guichard, ha perso nei quarti del Fip Rise di Cordenons contro la coppia azzurra in tre set. Dovessero andare avanti, gli azzurri potrebbero incrociare i belgi numero 8 Peeters-Azzola, già battuti in passato. Torneo di grandi speranze per Marco e Simone dunque, con l’obiettivo di una semifinale difficile ma non impossibile.

Per la caccia alle medaglie, oltre alla Spagna, sono sicuramente in corsa Francia, Belgio, Olanda e Portogallo, ma attenzione alle sorprese, tenendo presente la rapida crescita del padel in diversi paesi europei.

Barrera-Caparros è la coppia da battere e numero uno del tabellone tra le 32 coppie del femminile, ancora due spagnole, la Canovas e la Martinez per la testa di serie numero 2, mentre sono italiane le teste di serie numero 3 e 4, rispettivamente con Chiara Pappacena-Giulia Sussarello, all’esordio contro le azere Aliiyeva-Baghirova e Carolina Orsi-Giorgia Marchetti che aprono contro le finlandesi Saarteinen-Sillanpaa. Ancora due coppie dello stesso Paese ? il Belgio – per le teste di serie numero 5 e 6, Wickaert-Mestach e Cuypers-Boeykens e per le teste di serie numero 7 e 8, le portoghesi Dos Santos-Fernandes e Vilela-Rodriguez.

Infine, il Misto, con 16 coppie in tabellone e ancora gli spagnoli pigliatutto in tema di teste di serie: Noa Canovas- Daniel Santigosa è la coppia numero uno mentre in fondo al tabellone troviamo Maria A. Martinez-David Gala (2). A tentare di spodestare gli spagnoli due coppie portoghesi: Vilela- M.Deus e Rodrigues-N.Deus. Per l’Italia in campo Carolina Orsi e Giulio Graziotti che affronteranno al primo turno i polacchi Piorkwoska-Naduk e Cassetta-Sussarello, attesi al primo turno contro i belgi Azzola-Cuipers.