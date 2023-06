Cracovia: scherma, fioretto femminile e sciabola maschile in finale per l’oro

MeteoWeb

Cracovia, 28 giu. – (Adnkronos) – La squadra femminile di fioretto è in finale per l?oro ai Giochi Europei di Cracovia. Nel primo turno le azzurre hanno battuto il quartetto ucraino 45-26 poi Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Batini e Alice Volpi in semifinale hanno incontrato e superato l?Ungheria 45 -35 portandosi verso la finale per il 1°-2° posto. La squadra maschile di sciabola con Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele ha superato il primo turno contro la Slovenia per 45-13. Nei quarti gli azzurri hanno battuto la Romania 45-44. La Germania è stata l?avversaria in semifinale che gli azzurri hanno vinto 45-34 conquistando la finale per l?oro.