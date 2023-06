Cybersicurezza: Dreosto (Lega), ‘fare fronte comune contro minacce informatiche’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – ?Con la pubblicazione della relazione annuale dell?Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, emerge con chiarezza il rilievo della sicurezza informatica per la tenuta della democrazia e lo sviluppo economico con importanti risvolti geopolitici. I crescenti attacchi cyber in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, rendono evidente come i conflitti attuali e quelli futuri assumeranno sempre più una dimensione ibrida e la cybersecurity ricoprirà un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza delle infrastrutture strategiche e delle catene di approvvigionamento. Fondamentale sarà creare un fronte comune occidentale investendo in maggiori collaborazioni con gli alleati tradizionali, coinvolgendo i partner europei, la Nato, gli Stati Uniti ma anche altri Paesi all?avanguardia in questo settore, come Israele. Il tutto dovrà essere anche accompagnato da campagne di sensibilizzazione dell?opinione pubblica su un tema così cruciale per la sicurezza nazionale?. Così il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario dell?Ufficio di Presidenza della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.