Diritti tv: Gravina, ‘risultati nelle Coppe forse avevano illuso su appeal, serve riflessione’

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Diritti tv? “E? chiaro che l?offerta deve essere direttamente proporzionale anche all?appeal e alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, forse ci eravamo un po? illusi, che i risultati delle squadre italiane potessero avere avuto un appeal. Ma la domanda che ci dobbiamo porre sul made in Italy, che l?Italia ha perché ha una forza scolpita nella storia, è se è giusta la qualità del prodotto che noi offriamo. Su questo probabilmente dobbiamo fare una riflessione, su un progetto molto più ampio e complesso?. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale, parlando delle difficoltà della Lega Serie A nella vendita dei diritti tv a un prezzo competitivo per il quinquennio 2024/29.

“Certo, noi viviamo all?80% sulle revenue collegate ai diritti. Dove il nostro mondo, quello legato alla Figc e tutte le componenti per caduta, siamo soci di minoranza, in base alla legge Melandri?, aggiunge Gravina, precisando che “un danno alla Lega Serie A è un danno a tutto il sistema calcio. Noi non solo tifiamo ma vogliamo essere protagonisti in questo percorso. Siamo disponibili a discutere con la Lega di A assegnandogli delle Golden share e tutto quello che la Lega ritiene opportuno per migliorare la qualità di questo prodotto?.