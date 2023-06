Dl Pa: Tenerini (Fi), ‘poste basi per realizzare importanti riforme’

MeteoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Il decreto pone le basi per la realizzazione di importanti riforme. Le misure proposte possono essere riassunte così: aumento di assunzioni e stabilizzazione di lavori precari. L’obiettivo del ministro Zangrillo è far entrare 170mila persone nel settore della pubblica amministrazione. Nell’anno scolastico 2023-2024 i docenti di prima fascia potranno ottenere un contratto a tempo indeterminato. Non solo scuola, ma anche forze dell’ordine, per rafforzare il controllo e contrastare la criminalità”. Così Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni finali di voto sul decreto legge ‘recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione’.

“La semplificazione è una premessa fondamentale per portare avanti il Pnrr: per questo la burocrazia sarà in grado di agevolare e non intralciare i cittadini. Annuncio per questo il voto favorevole di Forza Italia”.