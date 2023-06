Europei Under 21, Italia-Norvegia 0-1: azzurri eliminati

MeteoWeb

(Adnkronos) – L’Italia viene sconfitta dalla Norvegia per 1-0 nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21 e viene eliminata dal torneo. A Cluj, la Norvegia si impone con il gol di Botheim, a segno al 65′. Cross dal fondo, Rovella non libera e Carnesecchi non è perfetto in uscita: Botheim ringrazia e infila nella porta vuota, 1-0. L’Italia, pericolosa nel primo tempo con Pellegri e Tonali, ha la chance colossale per il pareggio all’80’. Corner da destra, palla spizzata e Cambiaghi in scivolta sul secondo palo è liberissimo: deviazione, pallone sulla traversa. L’Italia va al tappeto, dice addio agli Europei e alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: niente qualificazione.