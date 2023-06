Europei Under 21, Svizzera-Italia 2-3

MeteoWeb

(Adnkronos) – L’Italia batte la Svizzera 3-2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli Europei Under 21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta all’esordio per 2-1 contro la Francia. Mercoledì contro la Norvegia sfida decisiva per il passaggio del turno.

L’Italia sfonda subito al 6′. Corner di Tonali, Pirola può colpire di testa all’altezza del secondo palo: gol e 1-0. Gli azzurrini giocano sul velluto e concedono subito il bis. Bellanova affonda a sinistra e crossa, Gnonto si fa respingere il colpo di testa ma piomba sul pallone per il tap-in vincente: 2-0 all’11’ e partita tutta in discesa. La Svizzera, dopo l’avvio da incubo, prova a riordinare le idee e entra in partita. Gli elvetici creano almeno un paio di nitide occasioni, Carnesecchi è attento e sventa i pericoli per la porta azzurra. Prima dell’intervallo, nel quarto minuto di recupero, l’Italia cala il tris. Bellanova, ancora lui, accende la miccia con l’ennesima percussione. La difesa della Svizzera dorme, Parisi può impossessarsi del pallone e bucare Saipi: 3-0.

La partita sembra chiusa, ma in avvio di ripresa i rossocrociati riaprono totalmente i giochi nel giro di 5 minuti. Al 47′ Imeri raccoglie il suggerimento di Sohm e spiazza Carnesecchi: 1-3. L’Italia non si scuote, Amdouni semina il panico nell’area avversaria e fulmina l’estremo difensore: 2-3. Il match si infiamma. La Svizzera cerca di completare la rimonta, l’Italia si sveglia e sfiora il poker col colpo di testa di Scalvini (61′). Dall’altra parte Males (73′) grazia Carnesecchi con un sinistro sballato. L’Italia soffre ma resiste, arrivano 3 punti d’oro.