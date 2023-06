F1: Gp Austria, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Sainz

MeteoWeb

Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen conquista la pole position nel Gp d’Austria. Sul circuito del Red Bull ring il bicampione del mondo in carica e leader iridato gira in 1’04″391 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’04″439) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’04″581). Quarto tempo per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’04″658) che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes Lewis Hamilton (1’04″819) e le due Aston Martin del canadese Lance Stroll (1’04″893) e dello spagnolo Fernando Alonso (1’04″911).