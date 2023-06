Femminicidio: Schlein, ‘orrore senza fine, serve piano culturale e educativo’

MeteoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – ?E? un orrore senza fine quello che, col passare delle ore, emerge attorno all?uccisione di Giulia Tramontano. Un orrore di fronte al quale è difficile anche trovare le parole. E che si aggiunge a quello per l?uccisione di Pierpaola Romano, la poliziotta di Roma assassinata nell?androne di casa”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Il pensiero va ai loro familiari e ai loro cari. Ma anche a tutte le donne che, quotidianamente, si trovano in situazioni di pericolo e subiscono molestie e violenza. Non è solo questione di affinare gli strumenti legislativi, che pure vanno utilizzati di più e meglio. Come ribadiamo da tempo, occorre affiancare al piano legislativo e repressivo quello della prevenzione, educativo e culturale, a tutti i livelli, e sostenere i centri antiviolenza che fanno un enorme lavoro di prevenzione e sostegno”.

“Occorre investire di più sulla formazione e la specializzazione delle Forze dell?Ordine perché sappiano riconoscere da subito i primi segnali della violenza, possano fare un?attenta valutazione del rischio, credendo alle donne che denunciano, superando stereotipi e pregiudizi. Sul piano istituzionale, infine, rinnoviamo la richiesta di far partire la Commissione d?inchiesta sul femminicidio per proseguire il lavoro della scorsa legislatura, intensificare l?analisi e individuare le risposte da dare contro la violenza di genere che è un fenomeno strutturale su cui bisogna fare di più”.