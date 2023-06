Formazione, conclusa la 2a edizione del Learning Forum 2023 di Comunicazione Italiana

MeteoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Si è conclusa con successo la seconda edizione del Learning Forum, l?evento di Comunicazione Italiana dedicato all?apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. L?evento – che ha coinvolto Adnkronos in qualità di Main Media Partner – si è tenuto presso gli studi Tv ‘Community House’ in Roma, con 20 speaker e 40 ospiti in presenza e una parte del pubblico che ha potuto seguire la diretta su comunicazioneitaliana.tv.

“Al centro della giornata di approfondimenti Phygital Talk e Phygital Speech, il confronto sulle nuove modalità formative dettate, prevalentemente, dalla riorganizzazione del lavoro, nella sua modalità ‘ibrida’, e dalla sempre maggiore presenza della tecnologia e del digitale nelle relazioni tra persone e aziende. Un tema non soltanto manageriale, giacché, come emerso in particolare nelle battute iniziali dell?evento, nuove tecnologie vuol dire anche nuove competenze e soprattutto nuove professioni. Quel che è certo è che, in questo inevitabile balletto tra posti di lavoro che andranno persi e posti di lavoro che verranno a crearsi, la formazione giocherà un ruolo di primo piano”, spiega una nota. Molte altre le tematiche affrontate: dal ruolo dell?E-Learning quale strumento di inclusione all?ipotesi di una ‘intelligenza collettiva’ che appartiene alle organizzazioni; dall?utilità delle Corporate Academy alle sfide del Sales Training, passando per le opportunità offerte oggi dalla formazione finanziata.

Sono intervenuti in qualità di Speaker Chief Hr Officer, Responsabili formazione, ma anche Hr Manager e Training Manager di aziende leader quali Amplifon, Hewlett Packard Enterprise, Findus, Luiss Guido Carli, Chiesi Farmaceutici, Sky Italia, Bosch Rexroth, Policlinico Gemelli, Medici Senza Frontiere, Banca Popolare di Fondi e molte altre. Il Forum ha beneficiato in termini di contenuto dell?apporto dei Partner dell?evento, in particolare Docebo in qualità di Official Partner, Giunti Psychometrics in qualità di Content Partner, Challenge Network, Piazza Copernico e Teleskill in qualità di Partner e Fasi.eu in qualità di Media Partner. Su comunicazioneitaliana.tv saranno presto rese disponibili in differita le sessioni dell?evento. Prossimo appuntamento di Comunicazione Italiana il Forum della Sostenibilità, il 14 settembre a Roma presso Palazzo dell?Informazione.